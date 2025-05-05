В России повысился интерес к современным методам диагностики

На протяжении последних лет растет информированность и настороженность населения в отношении онкозаболеваний. Руководитель отдела развития поставщика медицинских изделий «Фокус-М» Эльмира Кутуева рассказала, что в 2025 году отмечен высокий спрос на данный тип исследований.

Она рассказала, что востребованность видов исследований напрямую зависит от запросов населения. В связи с этим в медицинских и диагностических центрах разрабатываются скрининговые программы, которые в короткий срок позволяют оценить состояние всех систем организма и дать основу для постановки диагноза.

«Растет спрос на современный расходный материал — специальные системы, которые позволяют быстро и безопасно работать с кровью. Следующий растущий сегмент — генетические исследования. В 2025 году люди стали активнее интересоваться предрасположенностью к тем или иным заболеваниям — и отсюда потребность в современных исследованиях», — отметила Эльмира Кутуева в эфире радио Sputnik.

В рамках ОМС россияне могут сдать биохимический и общий анализ крови, если он обращается в амбулаторно-поликлиническое звено. Но узкоспециализированные исследования, например, в области гематологии, в некоторых случаях муниципальные поликлиники и больницы направляют пациентов на исследования в крупные диагностические или специализированные лаборатории.

«Зачастую пациенту приходится делать исследования на платной основе для ускорения процесса и в случае отсутствия возможности исследований в рамках ОМС», — заключила Эльмира Кутуева.