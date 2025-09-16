В России появится система для прогноза последствий ранений от осколков

Изучение воздействия металлических осколков на организм раненых стартовало в Нижнем Новгороде еще в ноябре 2024 года. В проекте задействованы хирурги НОКБ им. Семашко, ученые ПИМУ и НГТУ им. Алексеева.

Эксперты обнаружили, что даже незначительные по размеру и весу осколки боеприпасов могут наносить серьезный ущерб организму. Негативные последствия могут проявляться в период от трех до шести месяцев после ранения. В основном травмы, вызванные небольшими осколками, приводят к развитию невропатии, а также тромбозам артерий и вен.

В НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий приступили к созданию тест-системы для прогнозирования отсроченных осложнений, вызванных ранениями мелкими осколками.