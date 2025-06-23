В России перечислили опасные признаки анаплазмоза после укуса клеща
Фото - © Photolart / Фотобанк Лори
Из-за мягких зим клещи, переносящие анаплазмоз, расширили ареал обитания в Центральной части России. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал ключевые симптомы заболевания, сообщает «Вечерняя Москва».
Эксперт пояснил, что гранулоцитарный анаплазмоз относится к риккетсиозным инфекциям, передающимся через укусы иксодовых клещей.
«Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но животных и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции. Сезон активности клещей в средней полосе России начинается в июне и продолжается до сентября», — рассказал врач.
Поводом для обращения к врачу должно стать одновременное появление таких признаков, как повышенная температура, мышечные боли, общая слабость и недомогание, тошнота, рвота и болезненные ощущения в животе.
Кроме того, специалист объяснил, при каких обстоятельствах эта инфекция может привести к смерти.
Согласно информации Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей за медицинской помощью после их укусов обратились свыше 309,5 тыс. человек.