В России перечислили опасные признаки анаплазмоза после укуса клеща

Эксперт пояснил, что гранулоцитарный анаплазмоз относится к риккетсиозным инфекциям, передающимся через укусы иксодовых клещей.

«Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но животных и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции. Сезон активности клещей в средней полосе России начинается в июне и продолжается до сентября», — рассказал врач.

Поводом для обращения к врачу должно стать одновременное появление таких признаков, как повышенная температура, мышечные боли, общая слабость и недомогание, тошнота, рвота и болезненные ощущения в животе.

Кроме того, специалист объяснил, при каких обстоятельствах эта инфекция может привести к смерти.

Согласно информации Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей за медицинской помощью после их укусов обратились свыше 309,5 тыс. человек.