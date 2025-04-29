В России отмечается рост спроса на животных-доноров

В Москве отмечен значительный рост спроса на животных-доноров, увеличившийся на 50, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на столичный Банк донорской крови для животных. Аналогичная ситуация наблюдается и в Крыму.

Ситуация в Москве

По мнению специалистов, такой скачок связан с ранним началом сезона активности клещей, что приводит к резкому увеличению потребности в переливании крови для кошек и собак. В указанном банке цена за 36 мл цельной крови кошки составляет 36 тысяч рублей, а 305 мл плазмы собаки оценивается в 12 тысяч рублей. Ценообразование, как пояснили в учреждении, обусловлено необходимостью проведения тщательных анализов и обследований, гарантирующих абсолютное здоровье донора.

«Пока еще не все владельцы у которых животные подходят под донацию и клинически здоровы, готовы отдавать своего питомца в донорство. Тем более у них, как и у людей, сдавать кровь можно не чаще чем раз в два-три месяца», — отметил ветеринар банка крови.

Сиутация в Крыму

Аналогичная тенденция роста спроса на донорскую кровь для животных наблюдается и в Крыму. Главный врач клиники «Зоодоктор» Василий Писковой сообщил об увеличенной востребованности животных-доноров, объясняя это развитием ветеринарных клиник и повышением уровня оказываемой животным помощи. В связи с этим, наличие доступа к донорской крови приобретает особую важность. На полуострове спрос на доноров крови среди животных увеличился примерно на 25%, подчеркнул Писковой.

Выплаты

По аналогии с донорством крови у людей, владельцам животных-доноров также предусмотрены выплаты.

Когда необходимы животные-доноры

Донорская кровь необходима животным в тех же случаях, что и людям: при кровопотерях, хирургических вмешательствах, интоксикациях. При этом потребность возникает не только в цельной крови, но и в ее компонентах, таких как форменные элементы и плазма.

Требования для животных-доноров

Животное-донор должно обладать хорошим здоровьем, не иметь хронических заболеваний и не переносить серьезных болезней в прошлом. Важными критериями являются полноценное питание, благоприятные условия содержания, возраст от 1 года до 6 лет, а также наличие всех необходимых ежегодных вакцинаций и обработок. Минимальный вес кошки должен составлять четыре килограмма, а для собаки предпочтительным является вес не менее 25-30 кг.

Объем забираемой у донора крови напрямую зависит от его веса: чем крупнее животное, тем больше крови можно взять, но не более 10% от общего объема циркулирующей крови.