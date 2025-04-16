В России начнут сертифицировать БАДы

Врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская заявила, что в России начнут сертифицировать биологически активные добавки (БАДы). По ее словам, они будут проходить контроль качества на наличие тяжелых металлов и состав химической структуры.

Ранее выяснилось, что в распиаренном средстве для снижения веса «Молекула» выявлено наличие сибутрамина, сильнодействующего наркотического вещества. Употребление этого препарата, в состав которого входит «запрещенка», чревато развитием ряда серьезных негативных реакций, включая нарушения сердечного ритма, тахикардию, бессонницу и панические атаки.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время БАДы не подвергаются такому же строгому контролю и учету, как лекарственные средства, но в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, направленный на ужесточение правил их проверки.

«Любой БАД имеет как показания, так и противопоказания, поэтому прием добавок должен быть всегда обоснован и нужно проконсультироваться со специалистом — врачом или грамотным нутрициологом. Много БАДов на рынке Российской Федерации не соответствует качеству и заявленному составу. Если мы говорим о качестве, то желательно, чтобы была маркировка, что соответствует качеству, стандарту GMP», — отметила Жаровская в эфире радио Sputnik.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов выразил мнение о необходимости предоставления Роспотребнадзору права блокировать в досудебном порядке интернет-ресурсы, занимающиеся продажей БАДов, представляющих опасность для здоровья или содержащих запрещенные вещества.

«Биологические добавки сейчас в любом случае проверяет Роспотребнадзор, если они торгуются на территории Российской Федерации. Но их и продавцов огромное количество, то, конечно, неминуемо будут определенные фальсификаты», — отметил парламентарий.