В России наблюдается резкий рост заболеваемости гриппом В

Уже не первый год в России наблюдается характерная картина сезонной волны гриппа, когда заболеваемость активно растет за счет сразу двух типов вируса: гриппа A и гриппа B. И если первые два месяца зимы главным источником тревоги был штамм H1N1, известный как «свиной грипп», то к началу весны очевидным становится повышение доли гриппа B, который стремительно набирает процент выявляемости. Об этом РИАМО сообщила директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Ольга Шипулина.

Грипп как заболевание представляет собой острое вирусное поражение респираторного тракта, которое вызывают возбудители типов A и B. Грипп A, включающий «свиной» H1N1, опасен своей изменчивостью, что способно приводить к масштабным эпидемиям. Грипп B обычно встречается реже, но тоже чреват тяжелым течением у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Клинически разные типы гриппа могут выглядеть схоже: температура поднимается до высоких значений, появляется сильная слабость, боли в мышцах и голове, наблюдается преимущественно сухой кашель. Однако у опасных штаммов гриппа A, таких как H1N1pdm2009, заболевание зачастую протекает более агрессивно и грозит серьезными осложнениями.

«В отличие от привычного сезонного гриппа, который более опасен для детей и пожилых, пандемический H1N1 нередко поражал здоровых взрослых. Всемирная организация здравоохранения вскоре объявила глобальную пандемию, а осенью 2009 года случаи заражения стали регистрироваться и в России. Генетический анализ показал, что H1N1pdm09 сочетает элементы нескольких разновидностей вируса: человеческого, птичьего и двух свиных, что объясняет его легкую передачу между людьми», — рассказала врач.

Пандемический штамм H1N1 продолжает широко циркулировать и сейчас, однако исследования лаборатории компании показывают, что в текущий сезон на передний план больше выходит грипп B. Если в прошлую осень и зиму этот тип практически не встречался, то в декабре прошлого года частота составила около 5%, в январе 2025 года показатель вырос примерно до 8%, а уже в феврале был зафиксирован резкий скачок частоты выявления до 35%, при этом аналогичный показатель по гриппу А равен всего 14,7%.

Увеличение показателей с ноября 2024 года по февраль 2025 года также было зафиксировано по микст-инфекциям — рост составил с 6 до 17%, практически в 2,5 раза. Ноябрь стал «переломным» месяцем и в общей статистике — вплоть до февраля 2025 доля положительных результатов «ОРВИ-комплекса» выросла с 28 до 66,4%.

Осложнения

По словам врача, грипп, независимо от конкретного штамма, опасен прежде всего возможными осложнениями, в том числе тяжелой пневмонией. В ряде случаев осложнения развиваются стремительно, и особенно уязвимой группой оказываются дети, чьи иммунные системы не всегда справляются с вирусной нагрузкой. При микст-инфекциях, когда к гриппу присоединяются бактериальные возбудители вроде менингококка или гемофильной палочки, риск летального исхода резко повышается.

Стоит помнить, что у детей данные инфекции могут протекать скрыто, а грипп лишь усугубляет ситуацию, приводя к стремительному ухудшению состояния. Учитывая вышеперечисленное, для диагностики конкретного вида гриппа или наличия микст-инфекции в период циркуляции нескольких штаммов необходим комплексный подход — для этого существует специальный мультиплексный ПЦР-тест, который способен точно определить присутствие одного или нескольких возбудителей в организме за одно взятие биоматериала

«Есть ошибочное мнение, что один перенесенный эпизод гриппа в текущем сезоне обеспечивает защиту от повторного заражения. На практике грипп A не дает полной невосприимчивости к гриппу B, особенно если организм уже ослаблен. Наблюдаются случаи, когда люди, переболевшие „свиным“ гриппом, спустя несколько недель сталкиваются и с гриппом B. Именно поэтому вакцины считаются лучшим способом снизить вероятность тяжелого течения и осложнений: в них входят антигены против основных штаммов, и даже частичное перекрытие варианта вируса может сыграть решающую роль. Оптимальным периодом для прививки остается осень, но при отсутствии контакта с вирусом до середины зимы вакцинация может быть полезной и в разгар эпидемии», — объяснила Шипулина.

Лечение

При лечении гриппа крайне важен грамотный подход. Вирусная природа заболевания предполагает применение противовирусных препаратов, тогда как антибиотики необходимы лишь при подтверждении бактериального осложнения. Противовирусную терапию необходимо начинать всем заболевшим гриппом в первые 48 часов болезни для сокращения продолжительности болезни. Своевременное начало лечения особенно актуально для пациентов из групп риска, чтобы снизить вероятность тяжелых последствий. Если к четвертому-пятому дню улучшение не наступает, требуется повторное обследование, поскольку инфекция может осложниться пневмонией или бактериальной микст-инфекцией. При этом несистемное использование антибиотиков без показаний способно не помочь, а, скорее, ухудшить общее состояние.

«Рост заболеваемости гриппом B сейчас демонстрирует, насколько динамично может меняться эпидемиологическая обстановка. При появлении первых симптомов, похожих на грипп, лучше не затягивать с обращением к врачу, чтобы вовремя определить тип вируса, исключить микст-инфекции и подобрать корректное лечение. Чем раньше начнется терапия, тем выше вероятность благоприятного исхода и тем меньше риск серьезных осложнений. Одновременно нельзя забывать и о банальных мерах предосторожности: проветривании помещений, гигиене рук и своевременной самоизоляции в случае болезни, чтобы не передавать вирус окружающим. Любое пренебрежение этим комплексом мер может иметь серьезные последствия для здоровья», — добавила врач.