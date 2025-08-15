В России хотят создать перечень БАДов, которые смогут назначать врачи

В России могут появиться новые правила для БАДов. Минздрав подготовил проект постановления правительства, который введет стандарты качества и эффективности для биологически активных добавок. После того как перечень будет утвержден, российские врачи смогут назначать их для лечения пациентов, сообщает ТАСС .

В Минздраве заявили, что на основе утвержденных критериев будет создан список добавок, которые врачи смогут рекомендовать пациентам. Ведомство сообщило, что постановление предусматривает всесторонние требования к качеству и безопасности БАДов, которые будут назначаться медицинскими специалистами. Если документ утвердят, новые стандарты начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Ключевым требованием для включения БАДа в перечень будет присутствие его компонентов в официальных медицинских документах — клинических рекомендациях, профилактических руководствах, стандартах или других материалах, утвержденных профессиональными организациями, национальными исследовательскими центрами или международными медицинскими ассоциациями.

Новые правила ужесточат контроль за качеством биологически активных добавок. Согласно изменениям, каждая партия БАДов должна будет проходить обязательное тестирование в аккредитованных лабораториях.