В России фармацевтов признают медработниками

С начала лета российские аптеки получат новый статус — они станут частью системы здравоохранения вместо сферы торговли. Соответствующие изменения вносятся в классификатор ОКВЭД, сообщает РИА Новости .

Фармацевты теперь официально признаются медицинскими работниками, что дает им право на соответствующие льготы и преференции. При этом для покупателей ничего не изменится — цены на жизненно важные лекарства останутся под государственным контролем.

Как пояснила депутат Госдумы Юлия Дрожжина, это решение повысит престиж фармацевтической профессии, которая играет ключевую роль в сохранении здоровья граждан. Конкретные льготы для сотрудников аптек будут определяться на региональном уровне.

Эксперты подчеркивают, что реформа не повлечет изменений в порядке отпуска лекарств или налоговой нагрузке на аптечные сети. Главная цель нововведения — справедливо оценить вклад фармацевтов в систему охраны здоровья населения.