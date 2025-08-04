В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить ребенка от вшей

Россиянам ответили, как выявить и избавиться от вшей у ребенка

Вши не остались в прошлом и до сих пор продолжают встречаться и портить жизнь детям. В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от паразитов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Источником распространения педикулеза является уже зараженный человек. Паразиты легко перебираются на здоровую жертву при близким телесном контакте с зараженным, обмене предметами индивидуального пользования в виде головных уборов, расчесок, постельных принадлежностей и одежды.

Среди явных симптомов заражения выделяют наличие активных насекомых и яиц-вшей на поверхности головы, зуд кожных покровов и возможные аллергические или инфекционные осложнения после расчесывания пораженных участков.

Для самостоятельной диагностики в ведомстве рекомендовали осмотреть кожу головы, особенно височные зоны и затылок. Лечиться от паразитов достаточно простыми средствами путем обработки головы специальным раствором или шампунем. Для избавления от вшей стоит прибегать к специальным препаратам, которые можно купит в аптеке и следовать инструкции по применению от производителя.

В заключение в Роспотребнадзоре отметили, что соблюдение простых правил личной гигиены способно эффективно предотвратить распространение паразитов. Для этого стоит избегать использования чужих аксессуаров для волос, предметов общего гардероба, регулярно проводить осмотр волос после длительного нахождения вне дома и контролировать состояние кожи головы детей перед началом учебного года.