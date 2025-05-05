В родильном стационаре МОЦОМД открылся клинико-диагностический центр

В родильном стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) начал работу клинико-диагностический центр. Медицинскую помощь здесь получают беременные женщины с различными патологиями, требующими особого внимания. Центр принимает беременных женщин не только из городского округа Люберцы, но и со всего Подмосковья, включая Жуковский, Лыткарино, Раменское, Дзержинский и Котельники, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Внедрение КДЦ в структуру родильного стационара позволяет обеспечить оперативное взаимодействие специалистов различных профилей, что особенно важно при ведении сложных клинических случаев. Благодаря централизации диагностических процедур, сокращается время ожидания результатов обследования, что способствует своевременному принятию клинических решений. В центре пациентки могут пройти более углубленную диагностику с применением современных методов обследования», — сказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.

Получить консультацию в клинико-диагностическом центре МОЦОМД можно по направлению лечащего врача по месту жительства. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.