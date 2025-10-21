В родильном доме Подольска открылся центр репродуктивного здоровья

В женской консультации Подольского родильного дома начал работу центр репродуктивного здоровья семьи. Получить медицинскую помощь в нем могут пары, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, а также пациенты с другими проблемами репродуктивной системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием ведут врачи акушеры-гинекологи, психолог, врач УЗД, репродуктолог. Специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья, разрабатывают индивидуальный план обследований для дальнейшего проведения необходимого лечения.

Врачи-репродуктолог занимается вопросами репродуктивного здоровья супружеских пар. Выявляет причины бесплодия и определяет пути лечения с применением современных технологий. К специалисту такого профиля обращаются семейные пары, которые испытывают трудности с зачатием ребенка. Бесплодие может быть связано с самыми различными причинами. Это могут быть как органические нарушения строения или функций органов половой системы, так и психосоциальные факторы. Поэтому в своей практической деятельности врач-репродуктолог решает самые разнообразные вопросы, помогая зарождению новой жизни.

Стоит обратиться за помощью к данному специалисту, если пара дольше года пытается безуспешно забеременеть возраст каждого из супругов более 38 лет и пара планирует завести ребенка, у женщины ранее случалось невынашивание беременности.

Услуга бесплатная по полису ОМС. Записаться на прием можно у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.