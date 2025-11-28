В РФ зарегистрирован первый аналог препарата против миодистрофии Дюшенна

Компания «Герофарм» зарегистрировала первый в России отечественный аналог препарата для борьбы с развитием миодистрофии Дюшенна (МДД) «Аталурен», сообщает ТАСС .

Он стал первым дженериком оригинального препарата «Трансларна». Клинические исследования «Аталурена» провели в прошлом году. В них приняли участие 100 человек. Ученые доказали полную идентичность оригинальному препарату.

Производить полные циклы «Аталурена» будут в дозировках 125, 250 и 1 000 мг. Принимать его могут пациенты от 2 лет. Препарат применятся 3 раза в день по специальной схеме.

Миодистрофия Дюшенна — это наследственное заболевание, при котором нарушается синтез белка дистрофина, отвечающего за работу мышц. Пациенты теряют способность ходить, развивается сердечная и дыхательная недостаточность.

В прошлом году таких пациентов в России насчитывалось около 2 тыс. Вылечить болезнь нельзя, но с помощью препарата можно замедлить ее развитие.

