сегодня в 13:20

В РФ призвали наказывать пациентов за злоупотребление медпомощью

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести ответственность для пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении, передает RT .

Так, на специализированных медесурсах, интернет-форумах и при личной коммуникации врачи, фельдшеры и остальной медицинский персонал отмечают тенденцию, при которой отдельные пациенты воспринимают вызов скорой помощи как их особое право.

«При котором они вправе выбирать состав бригады, вмешиваться в работу врачей и при необоснованном несогласии с официальными медицинскими протоколами оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или рукоприкладства», — уточнил парламентарий.

Аналогичные случаи фиксируются в медицинских стационарах и поликлиниках.

Помимо этого, в доказанных случаях злонамеренного злоупотребления медицинской помощью, согласно инициативе, предлагается внедрить принцип возмещения ее стоимости.