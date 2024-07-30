В РФ призвали доработать законопроект о запрете на аборты в частных клиниках

Российский кабмин считает, что проект закона страны об исключении частных клиник из перечня учреждений, где могут делать аборты, нуждается в «существенной доработке», сообщает «Коммерсант» .

В отзыве на данный документ говорится, что внесенные в Государственную думу поправки ограничивают права и женщин, и коммерческих клиник, а еще приведут к росту расходов российского бюджета.

В конце прошлого года заксобрание Нижегородской области внесло в ГД проект поправок к закону о здравоохранении. По ним предлагается убрать частные клиники из списка медорганизаций, в которых врачи могут делать аборты. Как считают авторы инициативы, эти клиники не соблюдают установленный в РФ регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов. Еще они могут не оказывать помощь в случае каких-либо осложнений после процедуры.

При этом данное предложение вызвало широкий общественный резонанс до внесения его в ГД.

В проекте официального отзыва на предложение российский кабмин отметил, что изменение не согласуется с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод жителей страны и может повлечь риски нарушения права граждан на охрану здоровья, качественную и доступную медицинскую помощь.

Кроме того, в отзыве напомнили, что у медицинских учреждений в РФ независимо от организационно-правовой формы есть равные права и обязанности.