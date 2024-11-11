В Реутове завершают ремонт в поликлиниках

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В подмосковных поликлиниках заканчивают ремонт и благоустройство

Состояние городской системы здравоохранения Реутова обсудили на «Здравчасе», который прошел на территории поликлиники № 2, сообщили в пресс-службе горокруга.

В здании поликлиники № 2 меняют плитку на входных группах, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие.

«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить, — рассказала заместитель главы Реутова Ольга Репина.

Количество обращений по качеству медицинской помощи за последний месяц значительно снизилось, отметили на совещании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.