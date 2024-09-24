В ТРЦ Реутова 24 сентября бесплатно вакцинируют от гриппа и пневмококка

Сезон вакцинации от гриппа продолжается. Жители Реутова могут сделать бесплатную прививку от гриппа и пневмококковой инфекции 24 сентября в ТРЦ «Реутов Парк». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививки можно будет сделать по вторникам и четвергам с 12:00 до 19:30. При себе необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Прививочная кампания в Реутове стартовала с начала осени. Грипп — острые респираторное вирусное заболевание, которое характеризуется острым началом и может привести к опасным последствиям.

Вакцинацию против заболевания можно пройти также в городских взрослых поликлиниках № 1, по адресу: ул. Гагарина, 4 и № 2, по адресу: Юбилейный проспект, 80. Прививки детям сделают в детской поликлинике, по адресу: Садовый проезд, 7 и в детском отделении поликлиники № 2, которая находится на Юбилейном проспекте, 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.