В Реутове проходит диспансеризация для старшего поколения

В Реутове на постоянной основе реализуется проект по медицинскому сопровождению людей старшего возраста. В клубе «Активное долголетие» прошла очередная диспансеризация и вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отличие от разовых акций, врачи городской поликлиники № 1 организовали здесь регулярный диспансерный прием с периодичностью раз в две недели. Это позволяет не просто осмотреть пациентов, а вести динамическое наблюдение за их здоровьем, своевременно выявлять риски и предотвращать развитие заболеваний.

«Ежегодная диспансеризация для пожилых людей — это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Болезнь легче предупредить, чем лечить, именно поэтому мы выстроили эту систему регулярного патронажа на базе клуба, который посещают наши пенсионеры. Это удобно и эффективно», — отметили в администрации города.

Профилактический осмотр включает комплекс медицинских обследований, направленный на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития.

Записаться на прием и получить ответы на все вопросы можно по телефону регистратуры: 8 (495) 528-46-80.

