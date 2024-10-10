В Реутове от гриппа и пневмококка привились более 22 тыс человек

С начала сентября в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах, на предприятиях и в центре «Активное долголетие» Реутова были привиты от гриппа 20 640 человек, из них 2 963 — старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От пневмококковой инфекции в 2024 году привит 1 224 пациент старше 60 лет. Всего же от опасной бактериальной инфекции привито 2 104 человека, в том числе 514 детей.

Врачи считают приоритетной вакцинацию именно людей старше 60 лет, поскольку с возрастом возникает риск развития более тяжелого течения болезни и различных осложнений.

С помощью вакцины формируется иммунитет, который защитит при встрече с реальной инфекцией. Привитый человек не заболеет. В крайнем случае, что бывает редко, перенесет заболевание легче. Вакцинация от пневмококковой инфекции обязательна для пожилых людей, поскольку регулярно фиксируются тяжелые случаи течения болезни, вплоть до летальных.

Взрослое население прививают в городских поликлиниках № 1 по адресу: улица Гагарина, 4 и № 2, по адресу: Юбилейный проспект, 80.

В двух торговых центрах Реутова «Экватор» и «Реутов парк» в конце сентября открылись мобильные пункты вакцинации. Прививку там можно сделать по вторникам, четвергам, в субботу и в воскресенье с 12:00 по 19:30.

На данный момент в ТЦ от гриппа прививают вакцинами: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол+». От пневмококковой инфекции в наличие имеется «Превенар 13».

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Беременные женщины могут привиться от вируса гриппа в городских поликлиниках № 1 и 2. Направление на прививку можно взять у терапевта в женской консультации.

Прививки детям делают в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7 и в детском отделении поликлиники № 2, которая находится на Юбилейном проспекте, 17. В детских поликлиниках города в достаточном количестве имеется вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».

Прививочная кампания завершится в декабре.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.