В Реутове назначили нового главврача городской клинической больницы

В Реутовской клинической больнице представлен новый главный врач — Юрий Линниченко. Торжественное представление состоялось при участии зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина и главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Юрий Линниченко — опытный военный врач и организатор здравоохранения с более чем 30-летним стажем. За годы службы он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Москвы, Московской области, а также Донецкой Народной Республики. Новый этап в его профессиональной карьере связан с решением ключевых задач, поставленных перед Реутовской клинической больницей. Среди них — повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей города, а также создание более комфортных условий труда для медицинского персонала.

Коллектив учреждения встретил нового руководителя с энтузиазмом, выразив готовность к совместной работе. Опыт, профессионализм и высокая управленческая компетенция Юрия Валентиновича, по мнению медицинского сообщества, станут важным ресурсом для развития здравоохранения в Реутове.

Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин отметил высокий уровень профессиональной подготовки нового руководителя и подчеркнул, что руководство региона окажет всестороннюю поддержку в реализации намеченных целей. В свою очередь, глава города Филипп Науменко выразил уверенность в позитивных переменах, которые ждут городскую больницу под началом нового главного врача.

Назначение Юрия Линниченко — важный шаг в развитии медицинской отрасли Реутова. Муниципалитет рассчитывает на эффективную работу и устойчивое повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.