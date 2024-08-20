В Реутове стартовала прививочная кампания

Осенью традиционно растет заболеваемость гриппом, в связи с этим, в городском округе Реутове стартовала прививочная кампания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Реутова могут привести детей на прививку в детскую поликлинику на Садовом проезде, 7 и в детское педиатрическое отделение городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17. Сюда поступила детская вакцина «Ультрикс Квадри».

Эпидемиолог реутовской больницы Алексей Глуходедов подчеркнул, что прививка — надежный способ защиты от гриппа.

«Грипп — коварное острое вирусное заболевание. Оно может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией, обострением имеющихся хронических заболеваний и даже летальным исходом. Положительный эффект вакцин заключается в том, что они формируют иммунитет и тем самым предотвращают риски тяжелого течения заболевания», — поделился эпидемиолог.

Завершится прививочная кампания в декабре. Однако специалисты советуют не тянуть, так как иммунитет формируется только спустя 2-4 недели и лучше перестраховаться перед началом осени.

Взрослая вакцина от гриппа поступит в Реутов 21 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.