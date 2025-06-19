В Реутове 21 июня можно бесплатно проверить здоровье в центре культуры и искусств

Жители Реутова смогут проверить свое здоровье в центре культуры и искусств 21 июня. В здании, расположенном по адресу: улица Южная, дом 5, состоится выездной день диспансеризации. Акция пройдет при участии бригад медицинских специалистов, которые проведут осмотры и дадут профессиональные рекомендации по вопросам здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Реутова смогут совместить отдых на свежем воздухе с заботой о самочувствии. Центр культуры располагается рядом с Центральным парком, и вход на мероприятие будет организован со стороны зоны отдыха.

Для прохождения профилактического осмотра участникам необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Все услуги будут предоставлены бесплатно. Диспансеризация включает базовые обследования и консультации профильных специалистов.

Медицинские осмотры являются важной частью профилактики заболеваний и способом вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем. Организаторы приглашают жителей не откладывать заботу о себе и воспользоваться возможностью проверить здоровье в удобной форме и в комфортной обстановке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.