В разводе и от 35 лет: врач рассказала о статистике ВИЧ в Свердловской области

Врач Подымова: ВИЧ в Екатеринбурге чаще всего заражаются разведенные

Доктор медицинских наук, главный врач центра СПИДа в Свердловской области Анжелика Подымова в эфире программы «Акцент» заявила, что наиболее подвержены заражению ВИЧ в регионе разведенные люди старше 35 лет. Они находятся в активном поиске и склонны чаще менять половых партнеров, сообщает Общественное Телевидение России .

«Если мы говорим о женщинах, то это преимущественно половой путь передачи. Половой путь — это 80%, 4 из 5 вновь выявленных пациентов заражаются ВИЧ-инфекцией именно так. Это женщины в возрасте 35+, 45+ и даже 55+», — отметила доктор.

По ее словам, в регионе достаточно халатно относятся к защите своих половых связей. Она порекомендовала недавно разведенным женщинам перед началом поиска новой любви протестироваться.

Сейчас в Екатеринбургской области проводят программу информирования по этой теме с учащимися средних и высших учебных заведений. Их просят приводить на тестирование родителей.