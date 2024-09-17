В рамках часа здравоохранения в Ступине разобрали жалобы жителей

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел здравчас с профильными заместителями и представителями Ступинской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За прошедшую неделю наблюдается рост жалоб жителей на портале «Добродел». Обращения связаны с проблемами при записи к стоматологу и узким специалистам, неудовлетворительное состояние помещений детской поликлиники, Ступинской клинической больницы, отсутствие медицинских расходных материалов, одноразовых пеленок, полотенец. Жалобы отработаны, ступинцам предоставлены ответы.

Отдельно вынесен вопрос кадрового обеспечения. До конца сентября ожидается прибытие молодых врачей, завершивших обучение по целевому направлению. Из данной категории пришел работать врач-кардиолог после ординатуры, еще 8 займут свои места в скором времени.

Продолжается работа по привлечению врачей-педиатров — в округе острая нехватка детских врачей. За два месяца в детскую поликлинику устроились 2 педиатра из других регионов России. Один специалист — из Нижнего Новгорода, другой — из Краснодарского края.

Глава округа отметил необходимость проводить широкое информирование потенциальных кадров о мерах поддержки, которые реализуются на территории округа. Отдельные виды льгот приняты для врачей-педиатров.

Совещание по вопросам здравоохранения проводится еженедельно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.