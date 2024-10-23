В Раменском желающие могут проверить свою кожу 29 октября в больнице округа

С целью профилактики и раннего выявления псориаза 29 октября в кожно-венерологическом отделении Раменской больницы будет проведен день здоровой кожи. Это мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с псориазом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание, которое чаще всего проявляется в виде высыпаний и шелушений кожи. Может возникнуть у каждого из нас, причем симптомы могут впервые появиться действительно в любой момент жизни. Но чаще всего болезнь проявляется в промежутке между 15 и 35 годами жизни, с равной вероятностью как у мужчин, так и женщин», — рассказала заведующий кожно-венерологическим отделением Раменской больницы Оксана Вишневская.

В День здоровья кожи вы можете абсолютно бесплатно сдать общий анализ крови, а также получить консультацию врача-дерматовенеролога, который при необходимости направит вас на прием к врачу-ревматологу или врачу-урологу.

Запись по телефону: 8 (496) 463-59-54. День здоровой кожи пройдет в кожно-венерологическом отделении по адресу: Раменский округ, ул. Махова, д. 5.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.