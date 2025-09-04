В Раменском стартовала всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

4 сентября в Раменском городском округе стартовала Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иммунизация от гриппа проводится в рамках национальной программы профилактики заболеваемости. Благодаря регулярной вакцинации в России удалось существенно сократить число случаев гриппа среди населения.

Для получения прививки необходимо прийти в медицинское учреждение здоровым, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед вакцинацией пациент проходит обязательный осмотр у терапевта, который измеряет температуру тела, артериальное давление, проводит общий медицинский осмотр и выдает направление на прививку.

Прививочные кабинеты функционируют с 8:00 до 20:00. Жители могут как предварительно записаться на вакцинацию, так и обратиться без предварительной записи. Прививку получат все желающие, включая граждан, не прикрепленных к Раменской поликлинике и другим медицинским учреждениям округа.

К приоритетным группам для вакцинации относятся медицинские и педагогические работники, граждане пожилого возраста, люди с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями, а также дети.

Медики напоминают о необходимости ежегодной вакцинации против гриппа. Оптимальный период для проведения иммунизации — с сентября по ноябрь.

Главный врач ГБУЗ МО «Раменская больница» Сергей Маркитан подчеркнул важность профилактических мер: «Вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение заболевания в период подъема заболеваемости острыми вирусными инфекциями. В медицинской практике всегда легче предупредить болезнь, чем заниматься ее лечением. Призываю всех жителей Раменского муниципального округа пройти вакцинацию против гриппа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.