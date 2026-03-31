В Раменском открыли после капремонта терапевтический корпус больницы

Терапевтический корпус Раменской больницы в Раменском возобновил прием пациентов после капитального ремонта. Здание на 175 коек полностью модернизировали и оснастили современным оборудованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В корпусе создали комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Все палаты сделали маломестными и оборудовали санузлами с душевыми. В приемном отделении внедрили систему триаж — разделение пациентов по степени тяжести состояния. Установлены аппараты КТ, УЗИ и другое диагностическое оборудование.

«Благодаря капремонту в терапевтическом корпусе были созданы комфортные условия как для работы врачей, так и для пребывания пациентов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В здании обновили фасад, перепланировали внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности. Это позволило установить систему кондиционирования и обеспечить дополнительный ресурс для операционного зала. Также благоустроили прилегающую территорию, оборудовали подъезд и два специализированных пандуса для маломобильных пациентов.

«Ежегодно в корпусе смогут проходить плановое и экстренное лечение почти 2 тыс. человек по профилям кардиология, неврология, эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология и другим», — добавил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Терапевтический корпус расположен по адресу: Раменское, улица Махова, дом 14, корпус 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.