В Раменском открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену

В Раменском после ремонта и модернизации открылась поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: улица Высоковольтная, дом 4. Обновленная поликлиника уже принимает пациентов. Учреждение рассчитано на обслуживание 17 584 человек на пяти терапевтических и трех педиатрических участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для качественной диагностики и лечения в поликлинике установлено современное оборудование: аппарат УЗИ экспертного класса, медицинские комбайны в кабинетах отоларинголога и офтальмолога, а также электронные табло для удобства ожидания приема. Предусмотрены отдельные входы для взрослых, детей и пациентов с ОРВИ. Созданы условия для маломобильных граждан и оборудована зона развлечений для детей. Безопасность посетителей обеспечивает современная система охраны.

Открытие обновленной поликлиники позволит жителям Раменского получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.