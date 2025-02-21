В Раменском округе состоится прием специалистов НИКИ детства 11 марта

С целью оказания помощи детям из Раменской детской больницы, передвижной медицинский автобус ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» министерства здравоохранения Московской области осуществит поездку в сопровождении медицинского персонала. Выезд состоится 11 марта в детской поликлинике: г. Раменское, ул. Махова, д. 19, сообщает пресс-служба администрации округа.

На прием к детям из бригады детских узких специалистов пригласят эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, аллерголога, нефролога. К тому же, помимо консультативного приема, детям будет предложено сдать первичные анализы и обследования.

По запросу детской поликлиники может быть изменен состав мобильного комплекса.

Важно помнить о том, что прием к специалистам НИКИ детства осуществляется только по предварительной записи. Она осуществляется через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.