В Раменском округе хирурги спасли мужчину с гигантской аневризмой

В Раменскую больницу экстренно доставили пожилого мужчину с сильной болью в пояснице. Врачи выявили гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии и провели срочную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил в стационар с жалобами на сильную боль в области поясницы и при мочеиспускании.

Проведенная диагностика выявила гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии — сосуда, отходящего от брюшной аорты и обеспечивающего кровоснабжение органов малого таза. При таком состоянии стенка артерии истончается и теряет эластичность, что значительно повышает риск разрыва и массивного внутреннего кровотечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.