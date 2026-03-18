В Раменском округе хирурги спасли мужчину с гигантской аневризмой
Фото - © Пресс служба Минздрава Московской области
В Раменскую больницу экстренно доставили пожилого мужчину с сильной болью в пояснице. Врачи выявили гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии и провели срочную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в стационар с жалобами на сильную боль в области поясницы и при мочеиспускании.
Проведенная диагностика выявила гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии — сосуда, отходящего от брюшной аорты и обеспечивающего кровоснабжение органов малого таза. При таком состоянии стенка артерии истончается и теряет эластичность, что значительно повышает риск разрыва и массивного внутреннего кровотечения.
