В Раменском округе 21 марта пройдет день диспансеризации

Единый день диспансеризации состоится 21 марта в подразделениях Раменской больницы в Подмосковье. Жители смогут пройти первый этап обследования для выявления факторов риска и скрытых заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации представляет собой скрининг, который помогает определить, здоров ли человек или у него есть признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. По его итогам врачи оценивают общее состояние пациента и принимают решение о необходимости дополнительной диагностики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.