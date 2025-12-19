сегодня в 19:04

В Раменском обсудили развитие телемедицины и повышение доступности медицины

В Раменской больнице прошла встреча с участием главы округа, где обсудили расширение телемедицины для маломобильных жителей и оптимизацию цифровых маршрутов для родителей с детьми, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В рамках проекта «Здравчас» глава Раменского округа посетил Раменскую больницу для обсуждения приоритетных задач здравоохранения. Главной темой встречи стало повышение качества и доступности медицинской помощи, а также совместная выработка решений по ключевым вопросам отрасли.

Особое внимание уделили расширению охвата телемедицины для маломобильных групп населения и совершенствованию цифровых сервисов для родителей с детьми. Руководители отделений представили доклады и отчеты о текущем состоянии и перспективах развития.

Татьяна Мацкевич, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1, рассказала о перспективах и проблемах телемедицины, а также о возможностях расширения услуг для жителей округа. Анастасия Демьяненко, заведующая педиатрическим отделением, выступила с докладом о качестве медицинской помощи детям и предложила пути решения актуальных вопросов. Виталий Купцов, заведующий стоматологической поликлиникой, подвел итоги работы за 2025 год и обозначил планы по улучшению стоматологических услуг.

Подобные встречи позволяют оперативно реагировать на потребности пациентов, совершенствовать качество медицинских услуг и находить практические решения для развития инфраструктуры здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.