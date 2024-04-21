В Раменском члены партии «Единая Россия» посетили пункт сбора крови

В рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» «Единая Россия» ежегодно участвует в мероприятиях, посвящённым дню донора, члены партии разных уровней сдают кровь в специализированных пунктах

Национальный день донора в России отмечается ежегодно 20 апреля.

Куратор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Анастасия Колпащикова сдала кровь для нужд СВО в рамках благотворительной адресной помощи.

«Донорство — это важный и благородный поступок. Это в прямом смысле, без всяких преувеличений, спасение жизни. Мы не знаем, кому и когда может понадобиться наша кровь, но знаем точно, что передаём частичку себя на благое дело. Ежедневно участники СВО рискуют собственной жизнью, защищая Родину, возможно это наш шанс защитить их, помочь им в тяжелый момент», — сказала Анастасия Колпащикова.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Перед процедурой донор проходит медицинское обследование, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и других факторов, которые могут повлиять на качество крови.

Проект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

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