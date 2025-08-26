В Раменской больнице стартовала прививочная кампания

Прививочная кампания в Раменской больнице стартовала. Осень уже совсем близко, поэтому самое время подумать об иммунитете и защите от вирусных инфекций. Сделать прививку от гриппа важно уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет от гриппа. Грипп часто протекает достаточно тяжело и нередко сопровождается различными осложнениями, сообщает пресс-служба администрации округа.

В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, беременные женщины, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Прививку от гриппа можно совмещать с прививкой от пневмококка и делать в один день. Прививка от пневмококка направлена на то, чтобы защитить человека от пневмонии, бронхита, гайморита и других заболеваний, которые вызваны стрептококком», — поясняет врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов.

Работают следующие прививочные пункты:

Центральная поликлиника (г. Раменское, ул. Махова, д. 14, к. 2);

Раменская городская поликлиника № 1 (г. Раменское, ул. Крымская, д. 2);

Раменская городская поликлиника № 2 (г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 4, стр. 5);

Ильинская поликлиника (п. Ильинский, ул. Первомайская, д. 10);

Быковская поликлиника (п. Быково, ул. Октябрьская, д. 9);

Речицкая поликлиника (с. Речицы, ул. Центральная, д. 2);

Чулковская поликлиника (д. Чулково, пос. им. Тельмана, д. 1Б);

Бронницкая поликлиника (г. Бронницы, пер. Пионерский, д. 45);

Удельнинская поликлиника (п. Удельная, ул. Солнечная, д. 4).

Мобильный пункт вакцинации:

Филиал центральной поликлиники (г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 35).

Вакцинироваться также можно во всех врачебных амбулаториях и ФАПах.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Как отметила заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Колыбянская, качественная вакцина редко вызывает побочные действия.

По словами специалистов, сделать вакцинацию против гриппа лучше сейчас, до начала сезона заболеваемости. Организму нужно время, иммунные клетки начинают вырабатываться через 21 день после прививки. Но защищать свой организм никогда не поздно, особенно это касается людей группы риска.

Вакцинация от гриппа проводится в любом лечебном учреждении Раменского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.