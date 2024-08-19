Осень уже совсем близко, поэтому самое время подумать об иммунитете и защите от вирусных инфекций. Так, в Раменской больнице стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сделать прививку от гриппа важно уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет от гриппа. Грипп часто протекает достаточно тяжело и нередко сопровождается различными осложнениями. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями, и особенно люди с иммунодефицитными состояниями», — поясняет врач-эпидемиолог Надежда Кобылянская.

В Раменскую больницу поступили вакцины: «Ультрикс квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

Работают следующие прививочные пункты:

Центральная поликлиника (г. Раменское, ул. Махова, д. 14, к. 2);

Раменская городская поликлиника № 1 (г. Раменское, ул. Крымская, д. 2);

Ильинская поликлиника (п. Ильинский, ул. Первомайская, д. 10);

Быковская поликлиника (п. Быково, ул. Октябрьская, д. 9);

Речицкая поликлиника (с. Речицы, ул. Центральная, д. 2);

Чулковская поликлиника (д. Чулково, пос. им. Тельмана, д. 1Б);

Бронницкая поликлиника (г. Бронницы, пер. Пионерский, д. 45);

Удельнинская поликлиника (п. Удельная, ул. Солнечная, д. 4).

Вакцинироваться также можно во всех врачебных амбулаториях и ФАПах.

Мобильный пункт вакцинации находится в филиале центральной поликлиники (город Раменское, ул. Космонавтов, дом № 35).

Предварительная запись не требуется. При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.