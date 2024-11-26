В Раменской больнице пройдет прием специалистов НИКИ детства
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Передвижной медицинский автобус ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» министерства здравоохранения Московской области 20 декабря осуществит поездку в Раменскую больницу в сопровождении медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На прием к специалистам из бригады детских узких специалистов будут приглашены: эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог, нефролог. К тому же, помимо консультативного приема, детям будет предложено сдать первичные анализы и обследования.
По запросу детской поликлиники может быть изменен состав мобильного комплекса.
Важно помнить о том, что прием к специалистам НИКИ детства осуществляется только по предварительной записи. Она осуществляется через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.