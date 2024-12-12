В Раменской больнице пройдет единый день диспансеризации

В Раменском больнице пройдет единый день диспансеризации. С помощью обследования на начальном этапе можно понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, а также имеются подозрения на скрытые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

В соответствии с возрастом, для женщин и мужчин определен определенный перечень медицинских осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

Периодичность проведения диспансеризации составляет один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет, и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо прийти туда утром, в часы работы вашего медицинского учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.