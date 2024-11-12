В Раменской больнице открыл прием новый врач-неонатолог

В Раменском родильном доме начал вести прием новый врач-неонатолог Максим Щербаков. Неонатолог занимается уходом за новорожденными. Состояние здоровья новорожденного ребенка на момент его рождения является первостепенной задачей для неонатолога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2022 году Щербаков получил диплом по специальности «Педиатрия» в РНИМУ имени Н. И. Пирогова. В 2024 г. он окончил ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей по специальности «Неонатология».

«На первом курсе медицинского университета на летней практике я попал в реанимацию новорожденных. Там меня «заразили» неонатологией и любовью к детям. И с тех пор, все шесть лет обучения, я мечтал стать неонатологом», — сказал Щербаков.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.;

выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.