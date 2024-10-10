В Раменской больнице начал работать новый врач-педиатр

Начиная с середины сентября в работу вступила Диана Кричевцова, которая теперь является врачом-педиатром участковым в Речицкой поликлинике. В этом году она получила диплом по специальности «Педиатрия» в Рязанском государственном медицинском университете, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

«Педиатр — это врач, который занимается лечением детей, от рождения до подросткового возраста. Моя задача как врача — не только лечить заболевания у детей, но и помогать родителям понимать особенности развития и здоровья ребенка», — рассказала Диана Кричевцова.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна;

ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 рублей;

выплату молодым специалистам — 15 000 рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.