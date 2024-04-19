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В Раменской больнице к работе приступил врач-эндоскопист

С начала апреля в эндоскопическое отделение хирургического стационара Раменской больницы приступила к работе врач-эндоскопист Софья Шаламова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского городского окурга.

В 2021 году Софья закончила Тверской государственный медицинский университет по направлению «Педиатрия», а в прошлом году – ординатуру Московского областного научно-клинического института им М. Ф. Владимирского по специальности «Хирургия».

«Я выбрала, на мой взгляд, самую интересную и динамично развивающуюся область медицины - эндоскопия. В Раменской больнице вижу для себя дальнейшие перспективы развития», — врач-эндоскопист Софья Шаламова.

Врач-эндоскопист — это специалист, который проводит уникальные диагностические исследования и операции с использованием высокотехнологичного медицинского инструмента - эндоскопа.

Администрация Раменского округа большое внимание уделяет вопросам привлечения медицинских кадров. Благодаря программе «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации», Раменская больница привлекла более 30 новых специалистов с начала текущего года.

Реализуются разные программы поддержки: 39 медицинских работников получают компенсацию за аренду жилья, служебное жильё выдано 51 сотруднику, выделено 11 комнат в общежитии и 16 квартир коммерческого найма. 188 медработников получили земельные участки. 139 студентов, обучающихся по целевым направлениям Раменской больницы, получают стипендии из внебюджетных средств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.