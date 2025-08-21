В Раменской больнице 6 сентября пройдет единый день диспансеризации

Медицинские учреждения Раменской больницы проведут 6 сентября Единый день диспансеризации. Обследование позволит выявить на ранней стадии факторы риска и признаки скрытых заболеваний у местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап диспансеризации направлен на обнаружение признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. При необходимости пациентам назначат дополнительные обследования и консультации специалистов для уточнения диагноза на втором этапе.

Программа обследования включает различные медицинские осмотры узких специалистов и диагностические процедуры, которые определяются в зависимости от возраста и пола пациента.

Граждане от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию один раз в три года, жители старше 39 лет - ежегодно. Для участия в диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства в утренние часы работы медицинского учреждения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.