В Пушкинском округе в феврале пройдут занятия для будущих мам и экскурсии в перинатальный центр

В феврале в Пушкино и Ивантеевке состоятся очные и онлайн-занятия для будущих мам, а также экскурсии в Пушкинский перинатальный центр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В феврале в женских консультациях №1 в Пушкино и №2 в Ивантеевке пройдут занятия «Школы будущих мам». Встречи состоятся 11 и 25 февраля в Пушкино по адресу: улица Горького, дом 6А, этаж 2, кабинет №17, по средам в 15:00. Темы занятий — физиология родов и подготовка к родам без страха. Ведущая — специалист по подготовке к родам Гузель Сафина. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (496) 532-13-40.

В Ивантеевке занятия пройдут 12 и 26 февраля в 16:00 в женской консультации №2 по адресу: улица Адмирала Жильцова, дом 3А, кабинет КТГ. Темы — этапы родов, методы самопомощи, а также моральная и физическая подготовка к родам. Ведущая — доула и перинатальный психолог Екатерина Семина. Справки по телефону 8 (901) 588-05-21.

Две онлайн-встречи запланированы на 9 и 16 февраля в 14:00 на платформе VK. Темы лекций — сбор сумки в роддом и партнерские роды. Ведущая — Юлия Муравлева, доула и специалист по подготовке к родам. Ссылки на трансляции будут опубликованы на странице перинатального центра во VK.

Экскурсии для будущих родителей пройдут в Пушкинском перинатальном центре по адресу: улица Авиационная, дом 35. Дни открытых дверей состоятся 1, 14 и 28 февраля в 12:00, а также 7 и 21 февраля в 11:00. На экскурсии приглашают будущих мам, пап, бабушек и дедушек, но без детей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.