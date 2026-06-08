В Пушкинском округе Подмосковья врачи спасли пациента без пульса

В Пушкинскую больницу мужчина пришел на диспансеризацию без жалоб, однако врачи обнаружили отсутствие пульса на левой руке и выявили опасную патологию сосудов. Пациенту провели операцию и восстановили кровоток, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился к терапевту по настоянию супруги, чтобы пройти диспансеризацию. Во время первого этапа обследования у него не определялся пульс на левой руке, тогда как на правой показатели были в норме. Позднее пациент признался, что рука часто немела, но значения этому он не придавал.

Дополнительная диагностика выявила атеросклеротическую бляшку в устье подключичной артерии. Рядом расположена позвоночная артерия, питающая мозг, из-за чего возникал риск так называемого синдрома позвоночно-подключичного обкрадывания.

«Возникает ситуация, когда рука начинает "красть" кровь у мозга. Это грозит ишемией и может привести к инсульту задних отделов головного мозга. Чтобы избежать последствий, необходимо восстановить кровоток оперативным путем», — рассказал сосудистый хирург Борис Козловский.

Врачи выполнили сонно-подключичное шунтирование и направили кровоток в обход пораженного участка. Сейчас мужчина выписан домой на амбулаторное лечение и готовится к реабилитации. Медики напоминают, что синдром может протекать бессимптомно или сопровождаться головокружениями, поэтому регулярная диспансеризация помогает выявлять опасные заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.