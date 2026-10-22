В Пушкино поликлиника №1 начала принимать пациентов после капремонта

Поликлиника №1 Пушкинской клинической больницы имени В. Н. Розанова возобновила прием пациентов после капитального ремонта, который длился 2,5 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании 2006 года постройки площадью около 6,5 тыс. квадратных метров заменили все инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, кровлю, лифты, системы пожарной сигнализации и оповещения.

Рабочие установили новые окна и двери, обновили входные группы и благоустроили прилегающую территорию. Все шесть этажей оформили в едином фирменном стиле, изменили планировку кабинетов.

22 октября глава Пушкинского округа Максим Красноцветов проверил результаты ремонта. Он отметил удобную планировку кабинетов и обновление всех этажей.

В учреждении завершают обустройство. В ближайшие дни планируют запустить систему кондиционирования воздуха, закончить оформление буфета и гардероба. Гардероб теперь будет находиться на первом этаже.

Поликлиника №1 — крупнейшая в Пушкинском округе. Она обслуживает более 100 тыс. человек и рассчитана на 850 посещений в смену. Капремонт провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.