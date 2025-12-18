В Пушкино 13 января стартует курс для инструкторов по первой помощи

В Пушкино 13, 14, 20 и 21 января пройдет первый курс для инструкторов по оказанию первой помощи. Обучение организует Российское общество первой помощи при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российское общество первой помощи запускает новый этап программы по обучению первой помощи в Подмосковье. Первый курс для будущих инструкторов пройдет в Просторуме ТРЦ «Акварель» в Пушкино.

Участники получат профессиональные навыки оказания первой помощи, освоят современные педагогические подходы и приобретут практический опыт преподавания на реальных мероприятиях. Обучение включает поддержку и наставничество от опытных специалистов общества.

Заявку на участие можно подать по ссылке. Обучение бесплатное, количество мест ограничено. Кандидатам необходимо быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь желание учиться, развиваться и делиться знаниями.

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.