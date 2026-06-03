В Протвине создадут центр углерод-ионной терапии к 2027 году

Центр углерод-ионной терапии для лечения онкологических заболеваний создают в Протвине городского округа Серпухов. В 2026 году завершат капитальные работы и дооснащение, а в 2027-м центр пройдет лицензирование и клинические испытания.

Первый в России центр углерод-ионной терапии разместят на базе синхротрона У-70 в Протвине. Ионы углерода будут направлять к трем лечебным кабинам для точечного воздействия на опухоли. Проект реализуют по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

«Этот центр станет первым в стране и пятнадцатым в мире. По своим возможностям он будет соответствовать зарубежным аналогам, и гражданам России станет доступна новая эффективная методика лечения рака», — отметил директор Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова Валерий Песенко.

Углеродная терапия отличается от протонной более точным воздействием. Пучок способен проникать на глубину до 30 сантиметров и эффективно разрушать радиорезистентные опухоли, выделяя максимальную дозу в точке новообразования — так называемом пике Брэгга. При этом окружающие ткани получают минимальное облучение. Метод применят для пациентов со сложными диагнозами, в том числе при труднодоступной локализации и риске рецидивов.

Ключевое оборудование производят на месте. Магниты для транспортировки пучка изготавливают в опытном производстве института. Для каждого пациента по данным МРТ будут печатать индивидуальный болюс на 3D-принтере, чтобы придать пучку форму опухоли. Уже подготовлен дневной стационар на 20 мест.

После завершения строительных работ в 2026 году центр пройдет лицензирование в Ростехнадзоре и Росздравнадзоре, затем состоятся технические и клинические испытания. Параллельно в институте развивают проект «Луч-Тип-Ион» — тиражируемую установку для создания подобных центров в федеральных округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.