Контроль артериального давления — один из важнейших факторов в профилактике развития инсульта, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Важно понимать, что к инсульту ведут и метаболические нарушения, прежде всего сахарный диабет. С ним развивается поражение мелкой кровеносной сети, приводящее к спазмам сосудов в головном мозге, сердце, почках. При развившихся постоянных нарушениях ритма сердца необходима более серьезная антикоагулянтная терапия», — сказала Чудинская.

Она пояснила, что инсульт — это осложнение. А это значит, что обезопасить себя надо не от инсульта, а, прежде всего, от прогрессирования гипертонической болезни, сахарного диабета, нарушений ритма сердца. При наличии этих заболеваний обязателен прием антиагрегантов — обычно ацетилсалициловой кислоты в небольших дозах 100 мг/сут.

«Атеросклероз также является одним из факторов риска развития инсульта. Холестерин в крови необходимо контролировать. Оптимальное значение уровня холестерина в крови — 4-5 ммоль/л. Для решения проблем с холестерином следует соблюдать особую гипохолестериновую диету — избегать животных жиров в пище. Нормальному процессу обмена веществ способствует разнообразное питание, поэтому употребление достаточного количества витаминов является обязательным», — подчеркнула невролог.

Чудинская отметила, что более редкими случаями являются васкулиты. Очень важно быстро взять под контроль спонтанные кровоизлияния, сразу следует обратиться к ревматологу для консультации.

«Для контроля основных параметров организма необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Очень важны для контроля ЭКГ, осмотр глазного дна, липидный профиль (холестерин и его фракции), глюкоза крови, контроль свертывающей системы крови», — заключила специалист.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт —состояние, при котором из-за прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда повреждаются или гибнут нервные клетки. Среди провоцирующих инсульт факторов: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ожирение и другие.