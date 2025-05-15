В продукции «Петелинки» нашли сальмонеллу

Роспотребнадзор обнаружил в продукции производителя «Петелинка» сальмонеллу, после чего началась соответствующая проверка. Об этом РИА Новости сообщили в X5 Group и компании «Лента».

Сообщается, что опасная для человеческого здоровья бактерия была в фарше, шницеле, а также в филе курицы от компании «Петелинка».

Зараженное мясо птицы продавали в магазинах «Пятерочки» в Зеленограде, а также в «Ленте», «Магните» и «Ашане». По факту случившегося проводится проверка.

«Обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили в X5 Group.

Компания заверила, что всегда реагирует не только на официальную информацию о нарушениях в той или иной продукции, но и на соответствующие сообщения в Сети, после чего инициирует собственную проверку. Товар возвращают на полки магазинов только после того, как получают лабораторное подтверждение о его безопасности.