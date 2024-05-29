В поселке Ильинский 29 мая будет работать выездной пункт диспансеризации

На выездной администрации, которая будет проходить 29 мая на территории МКУ «ТУ Ильинский» Раменского округа, все желающие смогут проверить свое здоровье, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проверить свое здоровье можно будет в условиях передвижного мобильного комплекса с 17:00. Здесь есть все необходимое для проведения диагностики организма в рамках первого этапа диспансеризации.

По результатам обследований в случае необходимости жителей приглашают на второй этап диспансеризации.

Обследование пройдет по адресу: Раменский округ, пос. Ильинский, ул. Первомайская, д. 15, СОШ № 26.

Предварительная запись не требуется. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.