В поликлиники Коломны поступила вакцина против гриппа

В поликлиники Коломенской больницы поступила первая партия вакцины против гриппа. 21 100 доз отечественной вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» уже распределены по взрослым поликлиникам и 11 200 доз вакцины «Ультрикс квадри» направлены в детские поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В эпидсезоне 2024–2025 годов планируем привить более 130 тыс. жителей Коломны и Озер, почти 23 тыс. из них — дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Врачи рекомендуют сделать прививку до начала всплеска простудных и вирусных заболеваний, который, как правило, приходится на ноябрь. На формирование иммунитета необходимо две-три недели, поэтому сделать прививку можно уже сейчас», — отметила заведующая отделом эпидемиологического надзора Коломенской больницы Светлана Кузина.

Вакцинации в первую очередь подлежат люди, входящие в группы риска:

медработники;

работники образовательных учреждений;

лица старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями;

работники транспорта и сферы обслуживания;

дети, посещающие детские сады и школы, студенты.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через личный кабинет портала «Здоровье», по единому номеру 122, а также в инфоматах поликлиник.

Кампания по вакцинации против гриппа традиционно продлится до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.