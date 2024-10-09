В поликлинике Воскресенска ведет прием врач-нефролог

В поликлинике № 4 больницы Воскресенска, расположенной по адресу: ул. Московская, дом № 30, ведет прием врач-нефролог Мария Харлашина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нефролог — это врач-терапевт, который специализируется на проблемах почек, в его компетенцию входит лечение таких болезней, как гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз почек, почечная недостаточность.

Поводом для обращения к нефрологу может стать учащенное или болезненное мочеиспускание, появление отеков на лице в утренние часы, изменение цвета мочи, помутнение и неприятный запах мочи.

Также важно своевременно посещать врача-нефролога, если больной перенес оперативные вмешательства на почках. Обязательны регулярные консультации и пациентам с одной почкой.

Прием ведется по понедельникам и вторникам с 9:00 до 11:00. Записаться к врачу можно по системе врач-врач через участкового терапевта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.